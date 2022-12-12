Будут отправлять "на мясо" детей: пропагандист Соловьев призвал увеличить в РФ срок срочной службы

По мнению пропагандиста, 140 тыс. российских солдат срочной службы были бы сейчас "принципиально важны" на фронте.

Российский пропагандист Владимир Соловьев готовит россиян к "долгой войне" и призывает увеличить срок срочной службы в российской армии до 2 лет.

Об этом он сказал в эфире пропагандистского ток-шоу.

"Эта война надолго. Правильно делают, что стали работать с народным ополчением. На мой взгляд, хватит себя обманывать. Ну какой один год в армии. Срок службы должен быть увеличен. Люди, которых год готовили, идут на "гражданку", когда страна воюет. Это по 140 тыс. человек ежегодно. Эти 140 тыс. были бы сейчас принципиально важны (на фронте. – Ред.). Они могут решать реальные задачи", – отметил Соловьев.

Ранее политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему российские пропагандисты заговорили о Гааге.

Напомним, Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Политолог Владимир Фесенко считает, что, говоря о затяжной войне, Путин блефует и хочет договориться с Западом.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что России не хватит ресурсов для ведения затяжной войны. Спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый соглашается, что затяжная война, прежде всего, будет играть против самой РФ.

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