Будут отвечать и на поле боя, и в залах суда: Зеленский предупредил оккупантов, что Украина найдет каждого

Российские оккупанты, которые издеваются и убивают мирное население Украины, будут отвечать "и на поле боя, и в залах суда".

Украина установит всех рашистов, причастных к зверским преступлениям на территории Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении 17 сентября.

"Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте найденного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись против похороненных там людей. В освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков — в разных городах и села. оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательства.Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пыточная была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так делали нацисты.Так делают решисты. И будут отвечать они так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю", — сказал глава государства.

Напомним, под Изюмом нашли погребение целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета рашистской армии.

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