Будут поддерживать Украину, пока трактор не потянет последний российский танк: в Британии обратились к Путину

В Великобритании будут поддерживать Украину до тех пор, пока трактор не потянет последний российский танк.

Также глава МИД Британии Джеймс Клеверли обратился к Путину и Лаврову с заявлением, что его страна никогда не признает незаконную аннексию части Украины.

Об этом пишет Skynews.

Джеймс Клеверли подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над российскими оккупантами и пока трактор не потянет последний российский танк.

В Великобритании считают, что если сейчас Запад перестанет поддерживать Украину, это означает сигнал для агрессора, что единство цивилизованного мира хрупкое.

"И если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма", — добавил он.

Напомним, министр обороны Британии тайно посетил Киев и говорил с Резниковым.

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