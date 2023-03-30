"Будут погружены в каменный век": у Зеленского озвучили последние желания россиян в Крыму

Россияне отдают себе отчет, что у себя на родине будут жить, как в каменном веке.

Россияне хорошо понимают, что им придется покинуть Крым с выходом Украины на границы 1991 года, поэтому пытаются реализовать на полуострове свои последние желания.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в эфире "24 канала".

Он уточнил, что на сегодняшний день россияне в Крыму разграбляют все, что могут, даже землю.

"Понимают, что никто не останется в Крыму. Поэтому хотят ограбить еще немного. Вот землю, электронику, все что могут вывезти. Потому что знают, что Россия будет жить в каменном веке. Она и так не жила никогда, как мы с вами. А сегодня они будут абсолютно погружены в каменный век", – заверил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины принципиально выйти на границы 1991 года и вернуть под свой контроль все временно оккупированные территории.

Советник главы ОП также описал, какая участь постигает россиян после их поражения на войне против Украины.

"Россияне настолько будут друг на друга обижены с учетом их интеллектуального статуса. Они будут использовать непосредственно свои кулаки, оружие и ножи, чтобы немного "проредить" население России", – прогнозирует Подоляк.

Напомним, ранее в ВСУ предупредили, что очень серьезно настроены по поводу выхода на границы 1991 года. В связи с этим оккупанты в Крыму будут чувствовать "сезон бавовны" в некоторых местах и точках. У врага много разветвлений на полуострове.

Накануне Подоляк выразил убеждение, что война не закончится без возвращения Крыма, который для президента РФ Владимира Путина является "кощеевой смертью".

Заметим, в США предполагают, что некоторые территории Украина будет освобождать не военным путем. В частности, речь может идти о Крыме.

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