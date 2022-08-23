"Будут получать мощный ответ": Зеленский пригрозил россиянам в случае бомбардировок Украины 24 августа

В случае обстрелов украинских городов в праздничные дни по российским войскам будут нанесены мощные удары.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, приоритетом России остаются атаки объектов инфраструктуры или государственных институций.

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"Россия может увеличить количество обстрелов на 23-24 августа. Эта вся информация, которая есть что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье — это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, получать мощный ответ", — подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что переговоры с РФ будут невозможны, если оккупанты проведут "судилище" над защитниками Мариуполя.

Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.

Как сообщалось, эксперт предупредил о коварном плане россиян ко Дню Независимости.

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