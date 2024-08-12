Будут помогать гражданским россиянам?: Зеленский поручил разработать гуманитарный план для Курщины

Зеленский поручил министру внутренних дел, другим членам правительства, СБУ "подготовить гуманитарный план для территории проведения операции".

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем глава государства впервые подтвердил операцию ВСУ в Курской области РФ.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

В частности, Зеленский поручил подготовить гуманитарный план для Курской области.

"Доклад главкома Сырского по поводу операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим членам правительства, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции", – сообщил президент.

Главком Александр Сырский в свою очередь заявил, что Силы обороны продолжают проведение наступательной операции в Курской области.

"В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 километров квадратных территории РФ. Ситуация под нашим контролем", – сказал Сырский.

Вот сколько ВСУ уже захватили в Курской области! Новости из Ставки Зеленского!

Ранее эксперт ответил, на каком этапе находится операция на Курщине.

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