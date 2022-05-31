Будут попытаться возобновить наступление: Жданов рассказал, что происходит на Изюмском направлении

На Изюмском направлении российские оккупанты остановились и наступление сейчас не продолжают. Но возобновить атаку они могут со временем.
Об этом в эфире телеканала ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.
“Сейчас военные РФ перегруппировываются, пытаются сменить воинские части и батальонно-тактические группы с тем, чтобы попытаться возобновить наступление. Там все остановлено: от Изюма в направлении Славянска. Они откатились на исходные позиции с целью возобновить наступление на Славянск”, – отметил Олег Жданов.
Он также добавил, что если у оккупантов будет успех в Славянске, под угрозой окажется Запорожское направление и Краматорск.
"Насколько я понимаю, наши войска проводят в Запорожской области контрнаступательные действия для того, чтобы оккупанты не могли предпринять наступательные действия со стороны Пологов", — подчеркнул военный эксперт.
Напомним, что на Запорожье ВСУ отрепижили российских оккупантов. Более десятка отправили к Кобзону и столько же в лазарет.
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