"Будут последствия": нардеп рассказал, какая ответственность грозит военнообязанным за границей

Народный депутат от "Батькивщины" и член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко отметил, что уже состоялось несколько встреч в закрытом режиме с Министерством обороны, Генеральным штабом для того, чтобы проговорить основные акценты относительно обновленной версии законопроекта о мобилизации.

Об этом он рассказал в эфире "Свобода. Ранок".

"Мы будем вводить некий военный учет, то есть все мужчины должны получить, скажем, карточку военного учета и должны пройти, скажем так, переидентификацию в ТЦК. Или ли это народный депутат, ли это чиновник, или это любое другое "бронированное" лицо". То есть в этом учете будет записано, что там годится то-то, то-то, то-то, но он "забронирован". Он – народный депутат, он – городской голова, он, я не знаю, работает на предприятии оборонного производства, то есть, имеет "бронь" и так далее. А все остальные будут группироваться, скажем, в количестве и дальше будут выделяться те, которые при необходимости Генерального штаба должны быть мобилизованными", — рассказал он.

Вадим Ивченко объяснил, что если человек находится за границей, он тоже должен пройти эту идентификацию, а если не пройдет, то это означает, что "будут последствия".

"Одним из последствий, например, может быть — не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Он (человек — ред.) не сможет делать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо, извините, как-нибудь подарить и т.д. Этого тоже не может быть сделано", — рассказал он.

По его словам, изменения будут и в отношении банковских услуг.

Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет.

"Это значит, что могут отключиться даже банковские карты. То есть физически тот человек, который находится за границей, он должен пройти эту идентификацию. Если у него все в порядке, он выехал за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит, чтобы убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности. То есть фактически, если ты выехал с третьей группой или со второй, то, согласно новому (будущему – ред.) закону, все равно ты проходишь военный учет, но уже ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован", — резюмировал нардеп.

Напомним, Умеров озвучил планы, когда ждать демобилизацию.

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