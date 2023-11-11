Будут постоянные точечные удары: Гуменюк об атаках оккупантов по Одесчине

Оккупационная армия России не прекращает атаку южных регионов. В частности, по Одесской области. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала вчерашнюю атаку по региону с использованием ракет, а позже – ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона.

"Это подчеркивает то, что враг будет использовать террор и продолжать атаки. Даже если у него не будет оружия, хотя бы точечные удары он будет постоянно осуществлять для поддержания уровня напряжения", — отметила она.

Гуменюк также добавила, что работа противовоздушной обороны ВСУ была результативной – сбиты четыре беспилотника. Хотя попаданий не удалось избежать – но они произошли по неиспользуемым зданиям, и пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, ракеты дважды ударили по Одесскому району – попадание в дачный кооператив и припортовую инфраструктуру.

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