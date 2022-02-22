"Будут потери, придется пройти через боль": в Минобороны Украины предупредили о "тяжелых испытаниях впереди"

"Будут потери, придется пройти через боль": в Минобороны Украины предупредили о "тяжелых испытаниях впереди"

В то же время Резников заверил, что Украину непременно ждет победа.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя признание Москвой "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР, заявил, что своими действиями Кремль снял "мрак неопределенности" и "то, что ВСУ знали восемь лет, теперь увидел весь мир".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Резников на фоне усиления российской агрессии обратился к ВСУ, заметив, что благодаря мужеству и самоотверженности украинской армии удалось сломать планы врага, который годами "вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми, обстреливал школы и жилые дома, похищал и пытал, лгал, грабил и уничтожал нашу землю". Вчера, по его словам, когда Россией было признано ОРДЛО, Кремль показал "свое настоящее лицо – преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир".

“Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! Уважаемые работники Вооруженных Сил Украины! Морок неопределенности упал. ‚То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир. ‚Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов. Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. ‚Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия", — заметил глава Минобороны.

Резников подчеркнул, что для Украины ничего не изменилось, ведь государство движется по избранному пути — "защитить свою страну, свой дом, своих родных".

"Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать", — сказал он.

В то же время глава Минобороны предупредил, что впереди тяжелые испытания.

"Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно", – выразился он.

По его словам, сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командование ВСУ направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили.

"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти побратимов. Ради тех, кого любим", — подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина квалифицирует последние действия РФ как нарушение территориальной целостности.

Украинский президент сообщил, с какими мировыми лидерами говорил и о чем договорился в связи с циничным решением Путина.

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