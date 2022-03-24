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Будут притворяться работники ЧАЭС: в Чернобыль приехали люди, которые будут снимать фейковые видео для МАГАТЭ

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Будут притворяться работники ЧАЭС: в Чернобыль приехали люди, которые будут снимать фейковые видео для МАГАТЭ

Фото: facebook.com/ChornobylNPP

Оккупанты собираются снимать кино о работе станции.

На Чернобыльскую АЭС, которую 24 февраля захватили оккупанты, прибыли телевизионщики из РФ, чтобы снять фейковые видео для международных профессиональных организаций и МАГАТЭ.

На территорию Зоны Отчуждения въехали несколько десятков человек, которые будут принимать участие в роликах, выдавая себя за работников ЧАЭС и граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС в Facebook.

Россияне готовят серию фейковых пропагандистских роликов "о стабильной и успешной работе ЧАЭС и мирном сотрудничестве россиян и украинцев, которое стало возможным после освобождения АЭС от нацистов".

"Изготовление этих фейковых материалов направлено на формирование следующей точки зрения – на станции все спокойно, все работает должным образом, нет оснований для беспокойства", – говорится в сообщении.

Прессслужба сообщает, что на самом деле реальное положение дел таково:

  • проявления ядерного терроризма;
  • преступления против людей;
  • повышение радиационного фона;
  • загрязнение окружающей среды;
  • поджог радиоактивного леса;
  • уничтожение центральной аналитической лаборатории стоимостью 6 млн. евро, которую пытаются скрыть.

Напомним, на захваченную оккупантами ЧАЭС прибыла новая партия пропагандистов.

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