"Будут работать в течение жизни многих поколений наших украинцев": Зеленский — о гарантиях безопасности Украины

"Будут работать в течение жизни многих поколений наших украинцев": Зеленский — о гарантиях безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что после завершения войны Украина должна получить такой формат гарантий, который будет действительно работать.

Глава Офиса президента Андрей Ермак совместно с эксгенеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавят международную консультативную группу, которая будет предоставлять предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 24 мая.

"Продолжаем работать над тем, чтобы Украина после этой войны получила надежные гарантии безопасности. В частности, создана международная консультативная группа во главе с Ермаком и эксгенсекретарем НАТО Расмуссеном. В состав группы войдут ведущие специалисты в сферах безопасности и обороны, дипломатии. Их задача – выработать такой формат гарантий, который будет действительно работать. Причем будет работать не несколько месяцев или лет, а в течение жизни многих поколений наших украинцев", — отметил он.

"Срок, которого не предусматривали ведущие разведки мира" - обращение Зеленского на 3-й месяц войны

Напомним, что военный эксперт, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что президенту России Владимиру Путину следует бояться покушения на жизнь.