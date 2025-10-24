"Будут сдаваться или убегать": в ВСУ рассказали, чего ждать оккупантам на Доброполье

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Окруженные российские подразделения на Добропольском направлении оказались в логистической ловушке и стремительно теряют боеспособность. Из-за отсутствия тяжелых дронов командование РФ не может обеспечить своих солдат водой, едой и боеприпасами. Ситуацию усугубляет похолодание, что заставит оккупантов либо сдаваться в плен, либо убегать.

Об этом рассказал военнослужащий, выполняющий задачи на Добропольском направлении для «24 канала».

Он объяснил, что логистика стала ахиллесовой пяткой окупантов. Проблема состоит в отсутствии у россиян тяжелых беспилотников.

Реклама

«Логистика с украинской стороны осуществляется тяжелыми бомберами, несущими 10 — 15 килограммов. У россиян таких бомберов в массовом использовании нет, есть только единичные случаи», — сказал военный.

Он отметил, что враг обычно использует FPV-дроны или «Мавики», которые несут всего 1-3 кг. Обеспечить такими дронами 50 человек, доставляя им воду, еду и БК — «сверхсложно».

Военный объяснил, что находиться в таком окружении долго невозможно, особенно учитывая ухудшение погоды.

«Тем более сейчас ухудшается погода. Похолодание также на все это влияет», — подчеркнул он.

Реклама

Окруженные подразделения держатся только благодаря запасам, которые они успели сделать раньше и спрятать в блиндажах или населенных пунктах.

Даже если оккупанты смогут оставаться на позициях, их боеспособность будет нулевой. Прогноз для них неутешителен.

«Все кто останется, будут пытаться просто сдаться и выйти. Еще кто-то попытается убегать и прятаться», — считает защитник.

Именно из-за этого логистического кризиса противник сейчас прилагает максимум усилий, чтобы прорвать оцепление и не потерять восторженные позиции.

Реклама

Напомним, в Курской области РФ зафиксирован первый случай непосредственного участия северокорейских военных в координации атак на Украину. Как сообщил Генштаб ВСУ, операторы БПЛА из КНДР помогают российским силам наводить удары реактивных систем залпового огня по украинским позициям в Сумской области.

По данным Минобороны Британии, Пхеньян уже понес более 6000 потерь из примерно 11 000 военных, отправленных в регион. Эксперты считают, что Ким Чен Ын использует участие в войне как возможность тренировки своих солдат и совершенствования боевых навыков.