"Будут серьезные последствия": Столтенберг о возможном ядерном ударе РФ по Украине

Альянс готов к любым сценариям и понимает, что угрозы России имеют только одну цель — заставить Запад перестать помогать Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ядерный шантаж России преследует лишь одну цель — заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

В интервью DW он прокомментировал слова заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Альянс не станет напрямую вступать в войну в Украине, даже если Москва применит ядерное оружие.

"Он не прав. Потому что мы четко заявили — будут серьезные последствия. Но мы не углублялись в подробности, какие именно это будут последствия. И, конечно, у нас есть много способов реагирования", — сказал Столтенберг, отметив, что Кремлю за последние недели уже несколько раз напомнили, чем грозит такой шаг.

По его словам, в НАТО не намерены рассказывать о том, каким будет ответ, чтобы не давать противнику преимущество. Однако генсек отметил, что сейчас в восточной Европе концентрируется все больше сил Альянса, чтобы предотвратить потенциальный конфликт России с членами НАТО.

"Я думаю, что риск позволить президенту Путину победить гораздо выше, чем продолжать поддерживать Украину", — подчеркнул он.

Ядерная угроза

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США.

Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.

Генсек НАТО объявил сроки вступления Украины в Альянс

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