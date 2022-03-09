Будут сидеть в "40-тонных железных морозильниках": похолодание в Украине может замедлить российских оккупантов

Особенно не повезло тем, кто застрял к северу от украинской столицы.
Аналитики говорят, что резкое похолодание в Украине в ближайшие дни может еще больше замедлить продвижение российских войск.
Об этом пишет The Times.
Издание пишет, что из-за ухудшения погодных условий российские оккупанты будут вынуждены либо покинуть свою технику, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".
Отмечается, что арктический воздух, двигающийся через Россию и Украину, будет сочетаться с восточным ветром, в результате чего в ближайшие дни в Киеве и Харькове ночью температура воздуха может упасть до -10 градусов. Кроме того, дуть холодный ветер, поэтому похолодать может даже до -20 градусов.
Аналитики объясняют, что это может приостановить россиян, особенно тех, кто застрял к северу от украинской столицы.
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