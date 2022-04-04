"Будут сильно страдать": ученые рассказали, что ждет русских солдат, окопавшихся в Рыжем лесу

Как минимум вторую степень лучевой болезни россияне заработали.

Номинировать на Премию Дарвина российских солдат, рывших окопы в Чернобыльской зоне — предложила вице-премьер Ирина Верещук. Белорусские СМИ уже пишут, что один россиянин умер от лучевой болезни, а еще 26 человек в тяжелом состоянии.

Что их ждет после неудачной оккупации Чернобыля, ТСН рассказали ученые.

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Они решительно заходили и захватывали землю вокруг Чернобыльской АЭС. Позировали перед камерами с автоматами на фоне опасных радиационных объектов. В течение месяца они строили блокпосты вокруг и удерживали в заложниках персонал станции, а вместе с ними и весь мир.

Потом начали окопаться в особо опасных местах. На предупредительные знаки они не считались. Однако зона дерзости не простила. По информации белорусских СМИ, с конца марта в Гомельскую больницу, специализирующуюся на лучевых болезнях, начали свозить российских солдат.

«Они будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь по нарастанию. Проявляется слабость, головные боли, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация, жидкий стул, понос, нарушается иммунитет», — рассказывает академик Игнат Матасар.

Он всю жизнь посвятил изучению воздействия радиации на организм человека. С первого дня после аварии на ЧАЭС он наблюдает за симптоматикой и течением лучевой болезни у разных людей. Говорит, что если русские орки в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу, либо не рыли, либо даже стояли рядом с ним, их ждут большие проблемы со здоровьем. Как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

«Это говорит о том, что у них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего, это кровеносная система, это образование крови, это безусловно слизистые оболочки, это были нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться», – добавляет ученый.

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Отсутствие какого-либо инстинкта самосохранения у россиян в зоне отчуждения трудно объяснить логикой, говорит кандидат биологических наук Елена Бурдо. «Произошла ситуация, характеризующая отношение страны к населению. Исходя из исторического опыта, Россия очень любила делать опыты на своих гражданах, это можно считать каким-то экспериментом, который они провели», — говорит ученого.

Зона отчуждения – опасна, напоминает глава агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Кромаренко. Весь персонал, работающий на этой территории, придерживается четких правил поведения. В свою очередь россияне их игнорировали и, несмотря на оговорки, построили несколько блок-постов.

«Человек, который в течение суток находится на этом земельном участке, он получит годовую дозу облучения. Однако если она начинает увеличивать физическую активность, интенсивнее вдыхать, делать какую-то деятельность, создавать пыль, то увеличение радиационного фона растет в разы», — добавляют ученые.

После освобождения от российских оккупантов в течение следующих дней саперы должны разминировать заминированные объекты. Тем временем в Беларуси появилась новость, что один солдат, попавший в гомельскую больницу, уже умер от острой лучевой болезни. Также и со ссылкой на военно-медицинскую службу РФ они сообщают, что в общей сложности госпитализированы более сотни человек из них 26 в тяжелом состоянии. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.

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