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Будут совершать диверсии: в Курскую область РФ прибыли "элитные подразделения" России — ЦНС

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Будут совершать диверсии: в Курскую область РФ прибыли "элитные подразделения" России — ЦНС

Российские оккупанты / Фото: Associated Press

Российская ГРУ прислала к украинской границе своих спецназовцев для проведения диверсий.

В населенный пункт Теткино Курской области российский генштаб прислал "элитные подразделения". Они по плану должны совершать диверсии и "мотивировать деморализованных россиян" воевать с Украиной.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На границе с Украиной, в пгт. Теткино, Курской области рф, подполье зафиксировало размещение элитных подразделений, подчиняющихся российскому ГРУ. В частности, по данным подполья туда прибыли группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Тольятти, Самарская область) и 2 отдельной гвардейской бригады специального назначения (Степной, Ростовская область)", — говорится в сообщении.

В ЦНС говорят, что основными задачами спецназовцев будет "контрдиверсионная деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан, проведение диверсий и поднятие боевого духа у деморализованных подразделений с рф вдоль границы".

Напомним, россиянка сообщила в полицию о белом беспилотнике, якобы летающем над парком в Санкт-Петербурге. На самом деле БПЛА оказался местной чайкой.

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Дата публикации
Просмотры
1946
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