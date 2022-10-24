Будут создавать "зону смерти" в этом направлении: эксперт назвал город, который РФ стремится захватить

Харьков – исключительно важный для России, поэтому оккупанты могут пойти в наступление на Харьковском направлении и будут продолжать обстреливать город.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в интервью "УНИАНу".

"Все понимают исключительную важность Харькова, именно поэтому противник просто "утюжит" этот город, создавая "зону смерти" в этом направлении. И это большая проблема, противник будет продолжать действовать в такой же манере. Поэтому речь идет не о линиях обороны, а об укрепленных пунктах", — говорит эксперт.

Он призвал недооценивать армию РФ, ведь оккупанты преобладают численностью и количеством вооружения и боевой техники.

"Я всегда повторяю фразу, она не моя, но мне очень нравится: "Россия не столь сильна, как кажется; но не настолько слаба, как нам бы этого хотелось". Нужно это понимать. У нее есть серьезный потенциал, пусть он не высшего качества, не XXI века, но этот потенциал есть", — отметил Грабский.

Эксперт добавил, что мобилизация усилила позиции кафиров на фронте.

"Можно много и часто "фыркать" по поводу того, что качество этого мобилизованного ресурса недостаточное, но здесь не о качестве, а о количестве. Их просто много. Одно дело, воевать против 10 врагов, и другое дело, когда их 100. И на каждого этого врага должно быть какое-либо средство поражения", — пояснил он.

Напомним, что на Харьковщине ВСУ освободили почти 550 населенных пунктов. Во временной российской оккупации остаются 32.

В то же время РФ продолжает варить по Харькову. Так, 21 октября оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Киевскому району Харькова.

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