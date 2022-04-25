Будут судить за измену присяге: Венедиктова сообщила о военных преступниках, перешедших на службу к врагу

Будут судить за измену присяге: Венедиктова сообщила о военных преступниках, перешедших на службу к врагу

В Украине начинаются судебные процессы против военных преступников и предателей.

О первых делах рассказала генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Как сообщила Венедиктова в эфире телемарафона "Единые новости" 25 апреля, через два дня состоится суд в отношении двух предателей Руденко и Шишканова.

Они служили в 36-й отдельной бригаде береговой обороны. В марте 2014 года поступили на службу в армию РФ.

25 февраля 2022 года они получили приказ отправиться в город Каховка Херсонской области, где исполняли обязанности в составе оккупационных войск. Руденко занимал должность начальника полевого узла связи, а Шишканов занимал должность заместителя командира батальона по вооружению.

"28 февраля колонной техники РФ они двинулись в город Баштанка Николаевской области. 2 марта воины 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ смогли подавить огнем два артдивизиона противника, в том числе гаубично-артиллерийский и реактивно-артиллерийский 126-й бригады, которые открыли огонь по городу Вознесенск", — отметила прокурор.

Украинские дисантники захватили трофейную технику, уничтожили машину с боекомплектом, командную штабную машину, две единицы "Градов" и около 30 российских оккупантов, а среди пленных оказались эти предатели.

"Эти Руденко, Шишканов и такой себе Казаренко — он у нас следующий идет. Остальным их подельникам повезло меньше. 25 марта появилась информация, что в оккупированном Крыму похоронили одновременно около сотни военных 126-й отдельной бригады береговой охраны, а 28 марта главный военный преступник 21 века присвоил этой части звания гвардейский", — добавила она.

Этих преступников будут судить за госпредательство, за дезертирство, наказываемое лишением свободы на срок пятнадцать лет.

Напомним, наемники ЧВК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ в Луганской области и понесли потери. Атака была неудачной, "вагнеровцам" досталось на орехи от украинских защитников и они сбежали.

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