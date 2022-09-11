Будут терроризировать еще: стало известно, с чего оккупанты утром бомбили Украину

Российские войска 11 сентября нанесли ракетные удары по Украине с дальних бомбардировщиков.
Россияне запустили по Украине ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков. Украина пока нет средств против этого типа бомбардировщиков.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Работала авиация российская – это дальние бомбардировщики Ту-22 МЗ, которые сначала с севера страны нанесли удары ракетами, очевидно Х-22, затем... с востока нашего государства перелетели в район оккупированного полуострова. И уже из района мыса Тарханкут, вероятно, атаковали южные регионы нашего государства... Это еще нуждается в подтверждении", – сообщил Игнат.
Он предупредил, что после успешных действий ВСУ по освобождению территорий оккупанты "постоянно будут терроризироваться этими ракетными атаками".
"К сожалению, пока достать эти самолеты у нас нет средств, но убежден, что они будут", – добавил Юрий Игнат.
Напомним, эксперт объяснил, как Путин попытается отомстить за провал на фронте.
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