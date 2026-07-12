- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 2 мин
Будут уничтожать все возможное: Сергей "Флэш" назвал новые цели россиян в 100-километровой зоне
Российские войска могут расширить цели для атак на глубину до 100 километров, не перебирая объектами, однако у Украины достаточно ресурсов для ударов по территории врага.
Приближаясь к вероятным переговорам о мире, стороны конфликта более активно готовят для них почву. Война перешла из формата исключительно фронтовых боевых действий в фазу «дипстрайков» и «мидлстрайков» (глубоких и средних ударов).
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.
Бескрестнов подчеркнул, что в этой ситуации Украина находится в лучших условиях. Россия имеет гораздо большую территорию и множество критических объектов, влияющих на ход войны.
«Даже через несколько лет она не сможет обеспечить их защиту. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас предостаточно», — отметил он.
В то же время, Украина остается уязвимой из-за того, что российская армия не выбирает цели для атак и бьет по гражданским объектам. Сергей Флеш отметил, что от налетов «Шахедов» украинские тыловые регионы защищены, однако в зоне 100 километров враг будет пытаться уничтожать все возможное.
Среди потенциальных целей для российских ударов на этой глубине он назвал АЗС и почтовые отделения, склады и предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, железнодорожные объекты и автомобильные дороги, электроподстанции (в том числе и небольшой мощности).
"Ситуация совершенно бессмысленна: обе стороны планомерно уничтожают инфраструктуру друг друга. При этом гибнут люди. Мы хотим все это остановить, а наш враг нет. Его все это вполне устраивает. Следует понимать, что ресурсов и вдохновения для уничтожения объектов на территории нашего врага у нас более чем достаточно", - добавил "Флеш”.
Напомним, ранее подполковник армии США в отставке Чак ДеВор заявил, что массированные удары украинских беспилотников по военной, логистической и энергетической инфраструктуре России не только создали серьезные проблемы для государства-агрессорки, но и продемонстрировали появление нового типа угрозы, эффективно противодействовать которой пока не способны даже Соединенные Штаты.