"Будут вынуждены сесть за стол" — Дуда высказался о предстоящем окончании войны в Украине

Война в Украине, начавшаяся РФ во главе с диктатором Путиным, может закончиться за столом переговоров, но пока предпосылок для этого нет.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, которого цитирует его пресс-служба в Twitter.

Дуда рассказал, что обсуждал войну в Украине с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время встречи в Давосе. По его словам, Столтенберг отмечает то, что война закончится за столом переговоров. Это будет возможно, когда РФ уйдет с оккупированных территорий.

"Как закончится эта война, никто из нас не может этого предусмотреть, но генсек НАТО отмечает, что она закончится за столом переговоров. Наверное, рано или поздно стороны будут вынуждены сесть за стол. Одно можно сказать точно, условий сегодня нет. Для Украины дело очевидно — Россия должна уйти с оккупированных территорий", — заявил Дуда.

Кроме того, польский президент выступил за предоставление гарантий безопасности НАТО Украине.

"Мне нужны гарантии безопасности для моей страны, и, пожалуйста, поговорите со своими союзниками по НАТО, потому что нам эти гарантии нужны немедленно. Если вы решите предоставить их нам во время предстоящего саммита НАТО, это будет большим успехом — успехом НАТО и успехом Украины", — пересказал Дуда слова президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Польское Радио".

Напомним, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак заявил, что война в Украине – это борьба за безопасность Польши, восточного фланга и всего НАТО. По его словам, у РФ есть деньги и ресурсы продолжать войну, поэтому сейчас они затягивают время, поэтому партнерам и союзникам Украины необходимо использовать его максимально эффективно для помощи Киеву. Если же этого не сделать, ситуация будет гораздо хуже.

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