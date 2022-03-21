Будут застявлять выполнять задачи Кремля: враг публикует вакансии для работы, чтобы заманить украинцев в ловушку

Будут застявлять выполнять задачи Кремля: враг публикует вакансии для работы, чтобы заманить украинцев в ловушку

После согласия на вакансию россияне могут захватывать украинцев в плен и принуждать к совершению преступлений.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает украинцев о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы. Так, с 19 марта враг начал публиковать предложения для дальнобойщиков, фактически предполагавших выполнение задач из Кремля.

Об этом Центр противодействия дезинформации сообщает в Телеграмме.

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"Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, так как они плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к совершению преступлений", — объясняют в Центре.

Среди признаков опасных вакансий: работа на линии разграничения РФ–Украина и рядом с Беларусью, а также работа в Грузии, Армении и на временно оккупированных территориях.

Требования, выдвигаемые так называемыми "работодателями":

Опыт работы на цистернах/бензовозах (очевидно, для поставки горючего войскам России).

Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).

Знание дорог в некоторых областях Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО также обнародовал краткий перечень ссылок на опасные вакансии РФ для рекрутинга украинцев с целью совершения военных преступлений.

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