Будут застявлять выполнять задачи Кремля: враг публикует вакансии для работы, чтобы заманить украинцев в ловушку

После согласия на вакансию россияне могут захватывать украинцев в плен и принуждать к совершению преступлений.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает украинцев о появлении опасных вакансий на украинских сайтах по поиску работы. Так, с 19 марта враг начал публиковать предложения для дальнобойщиков, фактически предполагавших выполнение задач из Кремля.
Об этом Центр противодействия дезинформации сообщает в Телеграмме.
"Поскольку у россиян есть проблемы с перевозкой опасных грузов в Украине, так как они плохо знают ее местность и при этом планируют дальнейшее продвижение, они решили привлекать для перевозок украинцев. После согласия на вакансию возможно попадание в заложники и принуждение к совершению преступлений", — объясняют в Центре.
Среди признаков опасных вакансий: работа на линии разграничения РФ–Украина и рядом с Беларусью, а также работа в Грузии, Армении и на временно оккупированных территориях.
Требования, выдвигаемые так называемыми "работодателями":
- Опыт работы на цистернах/бензовозах (очевидно, для поставки горючего войскам России).
- Опыт работы на рефрижераторах (предположительно для перевозки тел погибших).
- Знание дорог в некоторых областях Украины.
Центр противодействия дезинформации при СНБО также обнародовал краткий перечень ссылок на опасные вакансии РФ для рекрутинга украинцев с целью совершения военных преступлений.
Читайте также: