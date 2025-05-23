Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин / © скриншот с видео

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«Буферная зона» в нескольких областях — это катастрофа для Украины. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин, комментируя заявление главы Кремля Путина о принятом решении по созданию так называемой буферной зоны безопасности вдоль украинско-российской границы.

Об этом Жорин написал в Telegram.

«Буферная зона в нескольких областях для нас — это катастрофа. Потому что не будет никакой „буферной зоны“ — это уже по факту будут их территории. Пи**ры даже не скрывают, что планируют двигаться дальше», — отметил он.

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Жорин подчеркнул, что «в таком случае можно сразу готовиться к боям за Сумы и Харьков».

Что сказал Путин

Напомним, глава Кремля Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе и создать там «буферную зону безопасности».

«Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют эту задачу», — сказал Путин.

Подробностей о конкретном расположении или формате такой зоны озвучено не было.

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