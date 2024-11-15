Буферная зона и введение иностранных войск в Украину: Жданов оценил, возможно ли это

Украина до сих пор ожидает разрешения дальнобойных ударов по РФ, подчеркну эксперт.
Новоизбранному президенту США Дональду Трампу вряд ли удастся уговорить Великобританию на ввод войск в Украину.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Главреду".
Следует отметить, что после победы Трампа в медиа появляется информация о его возможных мирных планах по окончании войны в Украине. Одна из них – создание буферной зоны между ВСУ войсками России, где должны разместить европейские и британские войска.
Впрочем, Жданов считает, что надеяться на этот сценарий бесполезно сейчас. По его словам, сейчас Британия все еще не разрешила удары дальнобойным вооружением вглубь территории РФ. Именно поэтому говорить о чем-то большем, как переброска 10-тысячного британского войска на линию разграничения в Украину, нет смысла.
Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп делал новое заявление об окончании войны в Украине. В частности, он заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинскомвойне.
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