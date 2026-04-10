Буферная зона на Винницкой области: в ГПСУ ответили, есть ли на самом деле у России на это силы

Буферная зона в Винницкой области

У Кремля давно есть планы по созданию новых буферных зон в Украине. Речь идет об областях, которые граничат с Россией, Беларусью и непризнанным Приднестровьем. В последнее время больше всего разговоров о буферной зоне в Винницкой области. Хватит ли на это сил у россиян, сообщили в ГПСУ.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, есть ли по состоянию на данный момент угроза создания буферной зоны в Винницкой области.

Сможет ли РФ создать буферную зону в Винницкой области

Андрей Демченко сообщил, что с Черниговской, Сумской и Харьковской областями россияне активно пытаются взаимодействовать и создать там буферные зоны, однако сплошной зоны контроля россияне достичь не могут.

«Но если говорить о границе с Молдовой и о Приднестровье, это тоже один из тех отрезков, которые для нас угрожающие», — говорит Демченко.

По его словам, фактическая угроза продолжается с 2022 года. Это направление, которому ГПСУ уделяет большое внимание.

«Еще в 2022 году некоторые попытки дестабилизации ситуации на этом отрезке наблюдались. Но по состоянию на сегодня у врага нет там сил, чтобы он смог что-то создать», — добавил спикер ГПСУ.

Скорее всего, россияне хотели бы и планировали создать там определенную буферную зону для давления на Украину, однако в ГПСУ не видят факта того, что у россиян достаточно сил на это именно сейчас.

Ударов РФ с воздуха не хватит для того, чтобы создать буферную зону в Винницкой области. Демченко добавил, что Винницкой области уделяют достаточно внимания, включая построение инженерно-фортификационных сооружений.

«Еще раз скажу, прямо сейчас каких-либо перемещений техники или личного состава или наращивания группировки мы не наблюдаем», — подытожил Андрей Демченко.

Есть ли угроза наступления из Приднестровья на Винницкую область

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у России есть планы по буферной зоне вдоль всей границы с Украиной. Речь идет также и об областях, граничащих с Беларусью.

Зеленский прокомментировал слухи о том, что из Приднестровья на Винницкую область может готовиться наступление. Президент заявил, что не видит угрозы со стороны Приднестровья.

Однако в Офисе президента впоследствии заявили, что РФ все-таки планирует создать новую буферную зону в Винницкой области — со стороны Приднестровья. Бригадный генерал Павел Палиса отметил, что амбициозное желание появляется у россиян уже не в первый раз.

Основное внимание РФ будет сосредоточено на Донецкой области. По словам руководителя ОП, паниковать не стоит, ведь нет признаков того, что у россиян достаточно сил для реализации новых буферных зон.