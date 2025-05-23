"Буферная зона" Путина: пустые разговоры или реальная угроза новой оккупации Украины

Путин объявил о создании «буферной зоны» на территории Украины / © ТСН.ua

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Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о создании «буферной зоны» на территории Украины.

В этот раз он заговорил об этом под предлогом «защиты» российских регионов от украинских ударов.

В свою очередь, эксперты предупреждают об очередной оккупации украинских земель с последующей попыткой их аннексии.

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Что известно — читайте в материале ТСН.ua.

Путин угрожает созданием «буферной зоны безопасности»

Кремлевский диктатор Владимир Путин 22 мая 2025 года заявил о принятом решении создать так называемую « буферную зону безопасности » вдоль границы с Украиной.

По его словам, российские вооруженные силы уже выполняют эту задачу, активно подавляя огневые точки противника.

«Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют эту задачу», — заявил Путин.

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Это заявление Путин сделал после поездки 20 мая в Курскую область. Там он провел встречу с чиновниками, во время которой прозвучали предложения по захвату города Сумы и созданию «буферной зоны» на территории Сумской области.

В частности, глава Глушковского района Павел Золотарев дерзко заявил, мол, «нас должно быть больше, хотя бы Сумы». По его словам, жители его района не могут жить как на полуострове.

Следует отметить, что аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что эта встреча могла быть частью плана Путина оправдать намерения РФ по захвату города Сумы и Сумской области.

Также в ISW напоминают, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая российская делегация уже выражала угрозы захвата Сумской области с целью создания «зоны безопасности».

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В то же время, украинские пограничники сообщают, что Сумщина является одной из целей врага, в частности вражеские обстрелы в регионе усиливаются.

Какие области под угрозой

Конкретные детали о местоположении и способах обеспечения так называемой «буферной зоны безопасности» пока не уточняются.

Кроме того, в Кремле не озвучили, какой будет глубина этой зоны.

Однако после заявления Путина российские пропагандисты уточнили, что речь идет о граничащих с областями Украины Брянской, Курской и Белгородской областях РФ:

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Черниговской;

Сумской;

Харьковской.

Между тем, в российской Госдуме нагло заявляют о «буферной зоне», которая охватывала шесть приграничных территорий Украины, включая те, что агрессорка Россия считает своими.

«Это части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей», — сказал член российской Госдумы Виктор Соболев.

По его словам, зона безопасности должна быть такой, чтобы удары HIMARS не могли достичь территорий РФ.

Соболев также предположил, что создание буферной зоны может повлиять на настроения местных жителей. Представитель страны-агрессора заявил, что, по его мнению, люди могут теоретически выбрать «воссоединение с Россией», аргументируя это тем, что жизнь под властью Украины является «тиранией».»

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Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что буферная зона может быть только на территории России, и именно для этого Украина производит операции на территории Курской области РФ.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий охарактеризовал заявление Путина о необходимости «буферной зоны» на украинской территории как «очень показательное». При условии, что Соединенные Штаты, европейские партнеры и Украина призывают к полному и длительному прекращению огня на 30 дней и более.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х заявил, что новые агрессивные заявления Путина свидетельствуют о его отказе от мира и делают его единственной причиной продолжения войны.

«На него (президента РФ Владимира Путина — Ред.) нужно оказывать большее давление, чтобы прекратить эту войну», — добавил министр.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что ни одно заявление Кремля не предусматривает прекращения огня и завершения войны.

«Очень много громких слов от представителей РФ в последнее время по поводу их намерений, ни одно из которых не предполагает прекращения огня и завершения войны. Российские угрозы уже как старая пластинка — трещит, но играет одно и то же. И качество соответствующее — скучное и какое-то советское. Не больше», — заметил Ермак.

Настоящие цели Кремля

Военный эксперт Денис Попович в эфире в эфире телеканала Общественное заявил, что армия РФ также пытается создать «буферную зону» в Харьковской области, чтобы поставить Харьков под обстрел артиллерии, а также давят на приграничные районы Сумщины.

По мнению эксперта, «буферные зоны» на линии фронта могут возникнуть из-за потенциального временного перемирия, поэтому Путин стремится создать их именно на приграничных территориях Украины.

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В свою очередь руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук отмечает, что РФ стремится захватить весь Донбасс и создать буферную зону.

«Стратегическая наступательная операция как продолжалась, так и продолжается в Донбассе. Очевидно, ближайшая цель — это захват Донецкой области. Но для этого нужны соответствующие резервы, которые нужно накапливать. И ослабление украинской армии. Не очень все у них получается», — заметил аналитик.

Заявив кремлевского диктатора Путина раздаются на фоне захвата ВСУ большой территории Курщины, а это поставило под сомнение безопасность российских приграничных регионов, заявил политический обозреватель и журналист Виталий Портников.

Он отметил, чтобы понять идею «буферной зоны» России, нужно смотреть на границы через призму путинской логики. Для него они уже простираются до админграниц оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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По словам Портникова, Путинский сценарий предполагает, что Украина должна не просто отступить на эти границы, но и согласиться на оккупацию части Харьковской или Днепропетровской областей под видом «буферной зоны». Затем на этих территориях проведут фейковые «референдумы», объявив их «российскими регионами».

Таким образом, как отмечает обозреватель, «буферная зона» — это только повод для нового этапа аннексии.

Какова цель заявлений о «буферной зоне»

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что российские пропагандисты активно распространяют последние заявления кремлевских чиновников о создании «буферной зоны» на территории Украины и необходимости «освобождения русскоязычных территорий Украины». Там объясняют, что цель таких заявлений — создать иллюзию способности России воевать вечно.

«В кремле информационно надувают „пузырь“, хотя на самом деле заявленные амбиции и не соответствуют военным возможностям РФ, который, несмотря на заявления Путина, даже Курщину до сих пор не контролирует», — говорится в сообщении.

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Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин назвал буферную зону в нескольких областях Украины — катастрофой. Он отметил, что никакой зоны не будет, но будут только территории РФ.

«Буферная зона в нескольких областях для нас — это катастрофа. Потому что не будет никакой «буферной зоны» — это уже по факту будут их территории. Пи**ры даже не скрывают, что планируют двигаться дальше», — написал Жорин в Telegram..

Также он подчеркнул, что в таком случае следует готовиться «к боям за Сумы и Харьков».

Угрозы Кремля за последние годы

Глава РФ неоднократно выражал подобные угрозы создания «буферных» или «санитарных» зон.

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В марте 2024 года Путин заявлял о создании на территориях Украины так называемой санитарной зоны. Тогда он отметил, что Россия «вынуждена будет в какой-то момент», когда сочтет необходимым, создать «санитарную зону».

«Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства», — заявлял Путин.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, в мае 2024 года кафиры начали наступление на север Харьковщины для создания этой зоны. Однако тогда они остановились возле Волчанска, но так не могли эту задачу выполнить.

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