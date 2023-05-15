Буханка хлеба спасла жизнь воина под Бахмутом: вражеская пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в булке (фото)

Под Бахмутом буханка хлеба спас жизнь воину.

Вражеская пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в хлебе.

Об этом написал журналист Богдан Кутепов и обнародовал фото.

"Хлеб лежит среди груды окровавленной одежды, снаряжения и оружия. Таких куч в лесополосах под Бахмутом сейчас очень много. Это одна из них. Медики, спасая жизнь бойца, срезают с него одежду и снаряжение, чтобы иметь доступ к ранам, а иногда — чтобы убедиться, что не упустили на теле маленькой дырочки от обломка, из-за которой по дороге к стабпункту боец может незаметно истекать кровью. Отправив "трехсотых" дальше по этапу, их автоматы и гранаты разряжают, подписывают где-то и потом вслед за эваками передают в части, к которым относятся раненые. А одежда так и лежит кучей, пока ее не вывезут куда-то подальше", — пишет журналист.

Напомним, ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень тяжелой. Вооруженным силам Украины удается продвигаться по городу. Впрочем, оккупанты подтягивают десантно-штурмовые отряды.

ВСУ нанесли удар по расположению российских захватчиков неподалеку от Бахмута. В результате прилета было ликвидировано около 20 захватчиков, среди которых был командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

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