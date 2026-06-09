Бум украинского оружия, который застал Путина врасплох: как страна обгоняет союзников по НАТО

Украинское оружие (иллюстративное фото) / © Владимир Зеленский

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Украина за четыре года войны превратилась из страны, которая критически зависела от импорта вооружений, одним из самых динамичных производителей оружия в Европе. Только в мае Министерство обороны Украины сертифицировало для использования 175 новых образцов вооружения. Около 93% из них были разработаны и произведены в Украине.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Для сравнения, Германия за весь 2024 сертифицировала менее 20 новых систем вооружения. В США ежегодно вводят в эксплуатацию от двух до пяти новых платформ, а средний цикл закупок длится около 10 лет.

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Исследователь программы по России и Евразии Chatham House Кир Джайлз отметил, что украинская система оборонных закупок "совершенно не похожа" ни на другую страну Европы.

По его словам, украинский оборонный прорыв начался еще после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. После полномасштабного вторжения процессы резко ускорились: Украина сократила бюрократию и начала быстро допускать к использованию образцы, которые доказали эффективность.

Это позволило перенести инновации поближе к фронту. Отдельные подразделения уже сами обновляют и модифицируют технику в полевых условиях.

Среди новых образцов – дроны-перехватчики, наземные работы, бронемашины и ракеты. Одним из примеров является дрон Lupynis-10-TFL-1, который большую часть полета контролируется оператором, но на последних 500 метрах может самостоятельно увлекать цель с помощью искусственного интеллекта. Это особенно важно в зоне действия российского РЭБ.

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Украина также развивает дальнобойные беспилотники. В частности, дрон Sichen способен бить на расстояние до 1400 км и нести боевую часть весом около 40 кг. Такие системы позволяют Украине атаковать объекты на территории России, несмотря на попытки Москвы глушить сигналы БПЛА.

Отдельным направлением стали наземные роботы. Системы типа Ratel X могут вести разведку, минировать территорию, эвакуировать раненых под огнем и запускать собственные ударные дроны с поля боя.

По словам заместителя руководителя Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, роботизированные системы помогают держать военных вдали от зон прямого поражения и уменьшать риск потерь.

Украина фактически с нуля создала и свою ракетную программу. Баллистическая ракета FP-7 с дальностью 200 км уже находится на вооружении. Более мощная FP-9, по сообщениям, может иметь дальность до 850 км, а крылатая ракета FP-5 Flamingo с дальностью 3000 км уже поражала цели на расстоянии более 1500 км вглубь России.

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Украинская модель резко отличается от русской. Если Москва делает ставку на государственные монополии и массовое производство одного типа вооружения, Украина опирается на сеть малых производств, стартапов и частных компаний.

По оценкам экспертов, российский подход опасен из-за масштаба, но слабее в способности быстро адаптироваться. Украинская система, напротив, гибкая, быстрая и постоянно обновляется под нужды фронта.

Оборонные производственные мощности Украины выросли с 20 млрд долларов в 2024 году до 35 млрд долларов в 2025 году. Прогнозируемый объем производства в этом году может составить 50 млрд долларов, что делает Украину одним из крупнейших производителей оборонной продукции в Европе.

По мнению Джайлза, Европе не следует ждать собственной экзистенциальной угрозы, чтобы реформировать оборонные закупки.

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"Украине нужно выиграть войну. А Европе нужна Украина, потому что она разработала все эти технологии и возможности", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что украинские разработчики успешно тестируют отечественную смертоносную альтернативу американским ATACMS и готовят к выпуску новейшую модификацию ракеты.

Мы ранее информировали, что в Минцифре анонсировали новый вид вооружения, который значительно отличается от обычных мин.

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