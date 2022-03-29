Бумажные или электронные: в Минздраве объяснили, какие рецепты на лекарства обязаны принимать все аптеки

Бумажные или электронные: в Минздраве объяснили, какие рецепты на лекарства обязаны принимать все аптеки

В Минздраве пообещали проводить мониторинг сетей аптек, чтобы они соблюдали действующие требования.

Все аптеки в Украине должны обязательно отпускать лекарства по бумажным и электронным рецептам. В частности, это касается препаратов по программе "Доступные лекарства".

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Комарида после полученной жалобы о том, что некоторые аптеки перестали принимать бумажные рецепты.

Также читайте Какие лекарства будут отпускать по рецепту даже в условиях войны: в Минздраве объяснили

"Совместно с Гослекслужбой мы провели выборочные проверки, а затем — дополнительную встречу с операторами рынка, которая касалась изменений в нормативно-правовой базе, сделанных еще в первые дни войны. Поэтому сейчас проблем с выдачей инсулинов и препаратов из программы "Доступные лекарства" по бумажным рецептами не должно быть", – объяснил он.

В Минздраве пообещали проводить мониторинг сетей аптек, чтобы они соблюдали эти требования.

Также в коммунальных аптеках лекарства по программе реимбурсации, то есть по механизму возмещения государством стоимости лекарственных средств, уже отпускаются по обоим вариантам рецептов.

Также читайте Как получить рецепт на инсулин в Киеве

"Рецепты на препараты из "Доступных лекарств" и на инсулины должны быть выписаны на месяц", — напоминают в Минздраве.

Сейчас в Украине более миллиона флаконов с инсулином, его направляют в регионы, где аптеки полностью прекратили свою работу.

Кроме того, найти аптеку, в которой продается инсулин, можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.

О том, как получить консультацию семейного врача или рецепт на инсулин – в нашем материале.

Где достать лекарства, если его нет в Украине - медицинская эксперт Дарка Озерна

Читайте также: