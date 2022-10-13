"Бумажные войска": почему Беларусь опустошает собственные склады с артиллерией

Беларусь, особенно ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, использует бравурную угрожающую риторику в отношении Украины. Намекает, угрожает... Но уже восьмой месяц войны в Украине он еще не предоставил свою армию для наступления на Украину.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко во время разговора с журналисткой ТСН.ua.

"Он (Лукашенко — ред.) предоставил территорию Беларуси, как площадку для вторжения, воздушное пространство — для нанесения ударов по территории Украины и запуска дронов-камикадзе. Поэтому это действительно военный преступник. Но почему он не использует армию?.. Потому что он понимает, что в случае использования армии она будет уничтожена в Украине", — отметил эксперт.

По словам Коваленко, сравнивать белорусскую армию с теми, кого ВСУ в феврале заставили бежать, то есть "лучшими" войсками РФ невозможно.

"Белорусская армия – это бумажная армия. Она не имеет профессионального, боевого опыта. Однако по сравнению с российской армией сейчас белорусская становится более милитарной", — добавил он.

Коваленко также объяснил, почему с сентября с территории Беларуси вывозят большое количество боеприпасов, техники.

"Например, из складов 1405, 1398, 1786, а также из арсеналов хранения боеприпасов 4346 постоянно продолжается вывоз именно боеприпасов в ствольную и реактивную артиллерию россиян. Также с территории Беларуси вывозят артиллерию. Она очень важна и очень важна. или обороне.С 969 базы резерва вывозят танки.О чем это все говорит?.. Страна, готовящаяся к полномасштабному вторжению в другую страну, не будет опустошать свои склады — отдавать все оружие и боеприпасы другой стране.Поэтому я отношусь к заявлениям Лукашенко, как к информационной имитации", — сказал Коваленко.

Угроза со стороны Беларуси: что известно

Руководители Беларуси и РФ – Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия такого "сотрудничества" могут быть не раньше весны.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

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