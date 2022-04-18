Бункер Путина, база истребителей и атомный крейсер: Google Maps открыл доступ к качественным изображениям стратегических объектов РФ

До настоящего времени увидеть военные стратегические объекты пользователи могли, но в разы в худшем качестве изображения.

В сервисе Google Maps в открытом доступе появились секретные базы РФ, их аэродромы, порты с ракетными крейсерами и базы подлодок. Каждый пользователь Всемирной сети теперь может увидеть фотографию в разрешении до 0,5 метра на пиксель.

Об этом пишет издание Defense Express.

Как стало известно, все военные и стратегические объекты России пользователи Сети могут теперь посмотреть в максимальном разрешении.

Скриншот

Кроме прочего, на Google Maps видны пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, командные пункты, секретные полигоны, аэродромы с истребителями, порт с тяжелым атомным крейсером "Петр Великий". Если поискать наверняка можно найти и бункер Путина.

База подводных лодок на Камчатке / Скриншот

Авиабаза под Курском / Скриншот

До настоящего времени увидеть военные стратегические объекты пользователи могли, но в разы в худшем качестве изображения.

База "Искандеров"

База подвижных комплексов МБР "Тополь"

Напомним, что во Львове из-за ракетных обстрелов РФ погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. Самому молодому погибшему было всего 30 лет.

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