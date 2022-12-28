Бункер Путина оказался бутафорией: эксперт рассказал, кто и как может ликвидировать диктатора РФ

Бункер диктатора РФ Владимира Путина, построенный еще в советское время, имеет примерно 300-400 метров. США же имеют вооружения, которые могут уничтожать бункерные сооружения глубиной до 2 тысяч метров.

Об этом сказал политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала FREEДОМ.

Он напомнил, что полгода назад, когда РФ активно ядерно шантажировала мир, США неформальными каналами предупредили, что любые попытки удара по НАТО или другим объектам, прежде всего на территории Альянса, будут иметь последствия. Загородний считает, что вероятность удара по Кремлю не шутка.

"Я думаю, что это не шутка. Предупреждение, что будет нанесен удар непосредственно по Кремлю и непосредственно обезглавленный Путин было полгода назад, когда встал вопрос о ядерном шантаже. Тогда американцы неформальными каналами предупредили, что любые попытки удара по НАТО или по других объектах, прежде всего на территории НАТО, будут последствия, а это удар был психологический, потому что Путин надеялся, что он там отсидится в бункере и что все у него будет хорошо, и он будет этим блефовать. А тут они нашли его слабую вещь — Путин не хочет умирать, и это дало свой эффект", — высказался Загородний.

Кроме того, говоря о взрывах во временно оккупированном Россией Севастополе и военных аэродромах РФ, политтехнолог отметил, что российская армия оказалась беззащитной в контексте ПВО. Как оказалось, ее практически нет между Ростовом и Москвой.

По его мнению, в случае ядерной войны Россия также испытывает унижение.

Как стало известно, диктатор РФ Владимир Путин, якобы, пережил пять покушений и теперь настолько опасается за свою жизнь, что окружил себя элитной командой снайперов.

Напомним, после "хлопов" на аэродроме "Энгельс" россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на Дальний Восток. Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что даже там это не гарантирует их безопасности.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерным угрозам преимущественно тогда, когда он в отчаянии и испытывает свои провалы.

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