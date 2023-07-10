Бунт в Кремле не за горами: Черник о реакции в РФ на возвращение "азовцев" в Украину

Возвращение командиров защитников "Азовстали" в Украину стало серьезным деморализующим фактором для президента РФ Владимира Путина и российских элит.

Такое мнение высказал в эфире национального телемарафона "Единые новости" военный эксперт Петр Черник.

По его словам, в НАТО очень филигранно руками Эрдогана дали четкий сигнал, что непосредственно с фюрером уже никто говорить не будет: Он переносится в зону абсолютного зла, потому что нарушены правила договоренностей. В конце концов это очередной симметричный ответ, потому что и сам Путин, и вся российская недоимперия еще ни разу не сдержали никаких гарантий и обязательств, которые они нам давали в ходе этой войны, не говоря уже об этом печально известном Будапештском меморандуме”.

Черник продолжил: "Его (Путина — ред.) конечно "вынесли за скобки". Это означает, что борьба между башнями Кремля и, самое главное, потенциальный трансфер власти может сложиться. Но помним, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Какие бы ни были московиты лица, они для нас остаются извечными врагами”.

Военный эксперт подчеркнул, что на Россию это событие будет однозначно влиять негативно: “Там выйдет на новый уровень борьба между ветвями власти. Потому что кормовая база для олигархата там сокращается колоссально, военный потенциал в стратегическом смысле взорван и они в стратегическом тупике, особенно в нем находится сам Путин. Вопрос в том, как он будет из него выходить и получится ли вообще. На мой взгляд, не получится. Нам нужно только запастись терпением”.



Освобождение командиров из "Азовстали" из российского плена: что известно

21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это тогда заявлялось как одно из условий обмена.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в конце 2022 года рассказывал, что защитники Украины находятся в комфортных условиях и имеют возможность видеться с родными, однако их передвижение ограничено.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля вернулся домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 все время были в Турции. Якобы по условиям они должны были находиться там до окончания войны, но президент Турции Реджеп Эрдоган решил проигнорировать российское мнение на этот счет.

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