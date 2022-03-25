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Бунтуют и не хотят воевать: в Мелитополе оккупанты отказались воевать против ВСУ

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Бунтуют и не хотят воевать: в Мелитополе оккупанты отказались воевать против ВСУ

Силы обороны Запорожского края: Facebook

Российские военнослужащие массово бунтуют и не выполняют приказы.

В Мелитополе бунтуют военнослужащие РФ и не выполняют приказы руководства, оккупанты отказываются воевать против Украины.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в Facebook.

Стало известно, что 24 марта в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующихся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт против исполнения приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ.

Напомним, около Одессы более полутысячи российских морпехов не захотели воевать против Украины и устроили бунт.

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