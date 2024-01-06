Бунтуют и саботируют участие в штурмах и наступлениях: Тарнавский – о проблемах в рядах российской армии

Российские оккупанты, в том числе и экипажи вражеской бронетехники, на Таврическом направлении отказываются участвовать в штурмах.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram 6 января.

По данным Тарнавского, за минувшие сутки противник потерял 512 человек живой силы и 40 единиц техники, в том числе пять танков, 12 боевых бронемашин, одну артиллерийскую систему, 14 беспилотников, шесть автомобилей и две единицы спецтехники.

"И дальше фиксируются отказы личного состава оккупантов участвовать в штурмовых и наступательных действиях. Разными способами саботируют участие в атаках экипажи бронетехники. Знают, что шанс выжить небольшой", — отметил он.

Напомним, военный эксперт предупредил об очередном мощном ударе по Украине.

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