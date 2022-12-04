Бурятские шаманы будут "чистить" возвращающихся с фронта оккупантов: боятся душ умерших

Бурятские шаманы собрались "чистить" российских оккупантов, которые возвращаются с войны в Украине домой, потому что они с фронта якобы "тянут души умерших".

Об этом сообщает российский журналистский проект "Подъем".

"Когда люди выходят из боевых действий, где много погибших и прочее, они в себя берут очень много негатива. На них могут сесть мёртвые, которых они видят, душа может прямо прицепиться.

Вот солдат выходит с передовой, возвращается домой на побывку, а с собой тащит душу этого умершего. Придя в семью, душа эта может сесть на любого – на ребёнка, на жену. Потом начинаются проблемы в семье и прочее... Они (шаманы) едут туда, чтобы с бойцами встретиться на месте и просто их чистить там", – отметил глава "Гуннского фонда" Олег Булутов.

По его словам, для каждого оккупанта у шаманов есть "послание от предков".

"Когда чистят бойца, нам такое указание дано, чтобы мы сразу донесли от наших духов: "Не дай бог ты там будешь заниматься мародерством и совершать военные преступления — все, сразу же будешь наказан очень сильно". Солдат должен понимать, что всегда нужно быть человеком. Если он совершит какое-либо преступление, он нанесет вред всей семье, своему роду", – добавил Булутов.

Ранее сообщалось, что шаманы из Бурятии направили на помощь российским оккупантам в Ростов юрты воинов-гуннов, которые должны "защитить от HIMARS".

"Мы хотели на Донбасс привезти эти три юрта, но опасаются люди, что туда приедут шаманы... Почему юрты? Когда проводится обряд, воины-гуны, они туда приходят... Вот, скажем, HIMARS, мы их "Химерами" называем. Если "Химера" идет, спавшие воины-гуны просыпаются. Им нужно место, им нужны юрты, они видят свой дом, атрибутику всякую, и помогают нашим (российским. — Ред.) бойцам", — рассказывал тот же Булутов .

Во что верят буряты

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Что ж, очевидно, угроза "наказания" от духов предков не пугает бурятских военных, ведь именно буряты отмечаются украинцами, как одни из самых жестоких среди оккупантов. Они неоднократно совершали мародрества, изнасилования, были причастны к убийствам гражданских украинцев.

Отметим, что официальной религией бурятов считается буддизм, но в обрядности этого народа много традиционных, более древних и архаических верований, культов. В частности, ритуалы и верования, связанные с почитанием духов умерших, земли, гор, рек, деревьев.

Путин и шаманы

За помощью к шаманам не раз обращался и российский диктатор Владимир Путин. В Сети говорят, что заинтересовал его этой тематикой министр обороны Сергей Шойгу, который по национальности является тувинцем.

Так, в сентябре в резиденции Путина в Валдае он встретился со "старцем". А в октябре во время посещения "мест силы" в Сибири шаманы провели для Путина "обряд".

Тем временем мольфарка Магдалена Мочевский рассказала, что на Путина работает целая армия экстрасенсов.

Небоевые буряты: почему мужчины массово не хотят ехать на войну - Раджана Дугарова в ТСН