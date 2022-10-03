"Буряты разлетелись по деревьях": Гайдай сообщил о "хлопке" в Луганской области

По словам главы ОВА, в российской армии в Луганской области могут работать заградительные отряды, чтобы никто не убегал с фронта.

Во временно оккупированной Нижней Дуванке возле Сватового на Луганщине снова произошел "хлопок".

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Буряты разлетелись и кусками висят сейчас на деревьях. Что-то они снова курили – не там, где надо. Или там, где надо", – отметил Гайдай.

По его словам, настроения у оккупантов – панические. Враги – в шоке от темпов наступления украинских военных.

"Но это очень тяжелая работа ВСУ. Ничего не дается легко. Все равно сопротивление есть, сопротивление немаленькое, и к сожалению, цена – большая, ведь гибнут наши защитники. Но шаг за шагом мы продвигаемся. Уверен, что деоккупация Луганской области начнется в ближайшее время. Но не надо думать, что она завершится через неделю-две", – сказал председатель ОВА.

Он также сообщил, что на недавно освобожденных ВСУ территориях очень много погибших оккупантов.

"Возможно, у россиян даже работали заградительные отряды, чтобы никто не убегал с фронта", – предполагает глава областной военной администрации.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области. Также в воскресенье, 2 октября, ВСУ освободили на Херсонщине село Золотая Балка, а позже стало известно об освобождении Архангельского и Миролюбовки.

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