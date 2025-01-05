Бутусов: ВСУ продолжают получать не взрывающиеся бракованные мины

По его словам, украинские защитники в условиях отсутствия качественных боеприпасов нашли возможность, как использовать даже бракованные снаряды.

На вооружение отдельных бригад ВСУ и дальше поступают бракованные и не пригодные для использования артиллерийские мины.

Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что минометчики 151-й, 155-й, 59-й бригад массово продолжают получать тысячи бракованных мин Минстатегпрома.

"Никто эти мины не забирает и не меняет, продолжают гнать брак", – пишет журналист.

В следующем посту Бутусов сообщил, что, по его информации, после видео о поставках бракованных мин в 151-ю механизированную бригаду вчера, 4 января, проведено заседание рабочей группы Минстратегпрома, Минобороны при участии профильных заместителей министров.

В докладе прозвучало, что в армию было поставлено более 60 тысяч мин 82 мм калибра указанной на видео серии. На складе осталось около 800 мин этой серии и партию этих мин собираются отстрелять для проверки на полигоне, пишет Бутусов.

"А почему же нет рекламации (претензия, предъявляемая покупателем продавцу в связи с несоответствием качества товара – Ред.) на мины? Как оказалось, есть какая-то неофициальная договоренность в военном руководстве относительно запрета сообщать проблемы с минами Минстратегпрома", – утверждает журналист.

Бутусов пишет, что личный состав 151 бригады якобы заставляют подписывать рапорты, что они вообще не получали мины данной серии и не записывали видео.

По его словам, украинские защитники в условиях отсутствия поставок качественных боеприпасов нашли возможность, как использовать даже бракованные снаряды.

"В данной серии мин с взрывателем М-6 не происходит взрыва. Поэтому наши воины самостоятельно начали дооборудовать мины. На минах бойцы заменяют некачественные вышибные заряды, перебирают пороха, а под взрыватель подкладывают 10 граммов пластида. Таким образом большая часть доработанных минометчиками мин взрывается, но все равно большое количество не разрывов, природа которых точно не установлена, поскольку ни Минстратегпром на Минобороны такие случаи не исследуют на фронте ни по 120 мм, ни по 82 мм минам", – рассказывает журналист.

Минометчики рассказали Бутусову, что вероятной причиной большого количества неразрывов является нарушение технологии заливки взрывчатки в мины.

"Но сделать правильные выводы невозможно, поскольку ни разу Минстратегпром и Минобороны не делали выездов на фронт для выяснения причин применения бракованных мин в применяемых их бригадах. Все проверки только на полигонах. Надеюсь, что участники рабочей группы Минстратегпрома и Минобороны для повышения смогут организовать выезд на фронт хотя бы один раз, и на реальные позиции 82 мм и 120 мм, и сами однажды поговорят с пехотными минометчиками", – подытожил Юрий Бутусов.

Ранее в Минстратегпроме назвали причину дефекта бракованных мин.

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