"Был бы подарком для Путина": в Forbes назвали украинский город, который РФ хочет захватить до марта

Россия сконцентрировала около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.
Россия собрала напротив Купянска большое количество вооружения и оккупантов, чтобы пойти в наступление и снова попытаться захватить город до марта 2024 года.
Об этом пишет Forbes.
"РФ планирует к марту 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", – цитирует издание заявление Украинского центра оборонных стратегий.
По данным западного издания, на Купянском направлении Россия сконцентрировала около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.
Издание объясняет, что именно в марте 2024 года " Россия "проголосует" за "президента" на всенародных "выборах". Впрочем, журналисты отмечают, что "на самом деле Владимир Путин является единственным реальным кандидатом, который будет сохранять свой жестокий диктаторский контроль над Россией и российской агрессивной войной на Украине. А шматок Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине".
Напомним, 3 февраля командующий Сухопутными войсками Сырский рассказал, что происходит на Купянском направлении.
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