Защитник Азовстали с позывным "Схід" преодолел 200 км оккупированных территорий, чтобы добраться до своих.

Американское издание New York Times рассказало историю героического 28-летнего украинского военного Александра Иванцова с позывным "Схід", который сам остался на "Азовстале" после выхода украинского гарнизона и шел 200 км пешком к своим.

"Когда я записался на эту миссию, я понял, что скорее всего умру. Я был готов умереть в бою, но морально я не был готов сдаться", — отмечал Иванцов.

Он знал, что план немного сумасшедший, но был убежден, что имел лучшие шансы выжить, если спрятался, чем сдаться россиянам, известными своими жестокими издевательствами над украинскими военнопленными.

Боец пробил дыру в стене, взял немного еды и планировал прятаться там где-то 10 дней, надеясь, что россияне, взявшие под контроль разрушенный завод, к тому времени ослабят бдительность, и он сможет незамеченным пробраться сквозь руины в город, где он прожил восемь лет. .

Кроме еды и воды у него было кофе, чая и сахара, а также матрас и спальный мешок.

Через неделю у него закончились шесть банок тушеной курицы, 10 банок сардин и почти все восемь полуторалитровых бутылок воды, которые у него были.

"Я чувствовал себя очень плохо, я был обезвожен, и мои мысли начали путаться. Я понял, что должен выходить, потому что еще три дня я там не выживу", – рассказал он NYT.

Военный смог добраться до украинских позиций и убедить ошеломленных солдат, что его невероятная история правдива.

"Я видел тела животных, тела людей", — вспоминал он свое пребывание на "Азовстале". "Там были куски тел. Рука может валяться, собака может куда-то ее тянуть".

В издании отмечают, что рассказ Иванцова о его бегстве из "Азовстали" подтверждается фотографиями и видео из города и завода, которыми он поделился с The New York Times.

Также его слова были подтверждены вышестоящими офицерами и медицинскими записями, задокументировавшими его лечение после того, как он попал на подконтрольную Украине территорию. Однако его история казалась настолько надуманной, что украинские спецслужбы вынудили его пройти тест на полиграфе, чтобы убедиться, что он не двойной агент.

"Восход" вспоминает, что когда его везли с фронта на лечение и реабилитацию в Киев, он остановился на заправке, купил кофе и хот-дог. По его словам, он никогда не пробовал лучшего хот-дога и не пил лучшей чашечки кофе.

В настоящее время Иванцов вернулся в армию и воюет возле Бахмута.

Напомним, 16 мая 2022 года началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

21 сентября 2022 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" — на 55 оккупантов.

Пятеро командиров-защитников Мариуполя должны оставаться в Турции до конца войны. Однако 8 сентября 2023 Украина вернула из Турции командиров защитников "Азовстали".

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