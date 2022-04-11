Был куратором боевиков на Донбассе: в России задержали бывшего советника Путина Владислава Суркова

Был куратором боевиков на Донбассе: в России задержали бывшего советника Путина Владислава Суркова

В настоящее время, по данным экс-депутата Госдумы Пономарева, Сурков находится под домашним арестом.

В России арестовали Владислава Суркова – бывшего советника Владимира Путина.

Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев в Facebook.

Пономарев отметил, что Сурков в настоящее время находится под домашним арестом.

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по делу о разворовывании на Донбассе с 2014 года", — цитирует Пономарев свои источники.

Российский оппозиционный политик добавил, что хотя Путин и уволил Суркова в 2020 году, экс-советник российского президента все еще остается тем человеком, который понимает реальную ситуацию в так называемых "Л/ДНР". У него там остались связки.

"Сурков всегда был достаточно близок с Кадыровым и очевидно, что многое академик не сам придумывает, а следует заветам Владислава Юрьевича", — написал политик о еще одной вероятной причине задержания.

Фото: facebook.com/iponomarev

Пономарев отметил, что у Суркова есть все шансы попасть в СИЗО Лефортово за растрату средств, выделенных на политическую работу в Украине.

"Самый интересный инсайт сегодня в эфире "Утро Февраля – РосАнтиЦентр" от Андрея Пионтковского: к Владиславу Суркову действительно есть претензии, он проходит по тому же делу, что и генерал ФСБ Беседа. И возможность загреметь в Лефортове за растрату средств, выделенных на политическую работу в Украине, там действительно реальная", — подытожил он.

Напомним, Суркова называли куратором пророссийских боевиков на Донбассе. Полгода назад он написал пропагандистскую статью, в которой "пророчил" расширение России. В частности, Сурков замечал, что Кремль сумел захватить Крым за счет "хаотизации" Украины.

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