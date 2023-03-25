Был один явный признак: Гуменюк объяснила, почему Генштаб ошибся по поводу "выхода" россиян из Новой Каховки

После выхода одних подразделений армии Путина из Новой Каховки в населенный пункт вошли другие.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк объяснила заявление Генштаба за 23 марта, в котором было сказано о выводе всех подразделений ВС РФ из Новой Каховки Херсонской области. Она рассказала, что на самом деле русская армия провела массовую ротацию.

Об этом она рассказала во время телемарафона.

Также читайте Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне – есть раненые

Гуменюк подчеркнула, что после выхода одних подразделений армии Путина из Новой Каховки в населенный пункт зашли другие.

"Военные тоже верят в хорошее и иногда выдают желаемое за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска упаковываются и выходят ", — пояснила она.

"Выход" россиян из Новой Каховки: что известно

Напомним, в вечерней сводке 23 марта Генеральный штаб опубликовал информацию о "выходе" всех подразделений российской армии из Новой Каховки на левобережной Херсонщине. А перед этим они ограбили местное население, украв бытовую технику и драгоценности.

В тот же вечер украинское командование опровергло свое предварительное заявление, объяснив " некорректным использованием имеющихся данных".

Впрочем, как рассказали в оперативном командовании "Юг", уже сейчас есть признаки подготовки оккупантов к "жесту доброй воли" в Херсонской области. Там захватчики уже упаковывают чемоданы и отправляют в РФ намародеренные вещи.

Новая Каховка снова не уснет - в городе мощно взрывается склад оружия рашистов