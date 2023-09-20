"Был первый рабочий день": Садовый рассказал детали о погибшем в результате удара РФ по Львову

Россия ударом "Шахедами" по Львову 19 сентября убила недавно вернувшегося с войны 32-летнего Петра Бурбана.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

“За каждой смертью – история человека. Вчера в результате вражеских обстрелов Львова, на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Это был его первый день в новой работе. Петр родился и вырос во Львове», — говорится в сообщении.

Мэр сообщил, что после полномасштабного вторжения мужчина пошел добровольцем на войну и прослужил полтора года.

“Недавно вернулся из войны в семью. Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей. 2 недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний. Вражеский "Шахед" унес жизни у сына, мужа, отца. Это ужасная реальность. Искренние соболезнования родным! Светлая Память», — написал Садовый.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке на Львов.

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