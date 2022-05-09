"Был прицельный удар по школе": Зеленский сообщил, что из-за авиаудара в Белогоровке погибли около 60 гражданских

"Был прицельный удар по школе": Зеленский сообщил, что из-за авиаудара в Белогоровке погибли около 60 гражданских

Российские оккупанты ежедневно обстреливают украинские города и поселки. В частности, сегодня враг нанес удары по Одесской, Сумской, Донецкой, Харьковской и Луганской областям.

В частности, вчера, 7 мая, оккупанты обстреляли школу в Белогоровке, где скрывалось около 90 мирных жителей.

Как сообщил в своем видеообращении Владимир Зеленский, в результате вражеского авиаудара погибли 60 гражданских.

"В результате российского авиаудара по Белогоровке Луганской области убито около 60 человек. Мирных жителей, которые просто скрывались в школе от обстрелов. Это был прицельный удар именно по школе. Очередное преступление оккупантов", — сообщил президент Украины.

Сегодня, 8 мая, когда весь цивилизованный мир чествует память жертв Второй мировой войны, российские оккупанты продолжали безжалостно обстреливать Украинские города и поселки.

"Очередной ракетный удар по Одесской области, снова попадание по жилому дому, снова обстрелы в Сумской области, жестокие обстрелы на Донбассе и Харьковской области. Вроде бы и не 8 мая, будто завтра и не 9, когда главным словом должен быть мир для всех нормальных людей. Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят так, чтобы потом никто не забыл", — добавил президент.

"Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне" - обращение Зеленского

Напомним, в этом же видеообращении Владимир Зеленский подытожил встречу лидеров государств "Большой семерки", в которой он принял участие вместе с премьером Канады Джастином Трюдо.

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