"Был приказ за 5 дней дойти до Киева и захватить три моста": пленный оккупант (видео)

"Был приказ за 5 дней дойти до Киева и захватить три моста": пленный оккупант (видео)

Оккупант также рассказал о мародерствах, убийствах и изнасиловании женщин войсками РФ в Украине.

Служба безопасности Украины обнародовала видео с тремя пленными оккупантами, где они рассказывают о задачах высшего руководства РФ, об огромных потерях среди своей армии, а также про мародерства и убийства мирного населения.

Так один из сдавшихся в плен оккупантов говорит, что перед ними ставили задание за 5 дней добраться из Беларуси в Киев и захватить 3 моста через Днепр. Вместо того чтобы выжить, он сдался в плен.

"Загнаны все в угол, как собаки. Командование обращается с нами, просто как с расходным материалом", — сказал оккупант.

Он также рассказал об ощущении вседозволенности на чужой территории, поэтому они грабили дома, выносили технику, надувные лодки, убивали мирное население и насиловали женщин.

Другой плененный РФ, который был фельдшером, сказал, что его и раненого российского бойца свои же просто бросили, не вернувшись за ними.

"Оказывал медицинскую помощь сослуживцу, но за нами никто не подъехал, нас просто забыли. После этого ничего не оставалось, как сдаться", — сказал он.

Еще один оккупант сказал родным в телефонном разговоре, что их здесь никто не ждет, а в России беспощадно врут о войне.

"Них*я мы не освободители. Мы вторглись на чужую землю… я сам себе не могу объяснить, что здесь забыл. Погнался за большими бабками, как придурок".

Напомним, в оккупированных Родах россияне захватили и заминировали внутреннюю территорию больницы.

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