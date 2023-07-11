Был пьян и ехал на скорости: подробности по делу судьи Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, насмерть сбивший нацгвардейца, был нетрезв за рулем. Также судья, имея необходимые навыки, пытался это скрыть от следствия.

Об этом сообщает ГБР.

В ГБР отметили, что судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья, насмерть сбивший на блокпосте в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Правоохранители добавили, что судья пытался скрыть свое преступление, имея "юридические знания и профессиональные навыки".

"Однако благодаря судебно-психологической экспертизе следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Также согласно результатам другой экспертизы установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Потерпевший скончался на месте аварии.

Погибшим военным Нацгвардии является 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей.

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