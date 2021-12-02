"Был трудолюбивым и всегда приходил на помощь": стало известно имя украинского военного, которого на Донбассе убил снайпер боевиков

Украинскому военному было всего 22 года.

На Донбассе возле Новотроицкого 1 декабря в результате снайперского обстрела боевиков погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.

Также читайте В ОБСЕ заявляют о крайне нестабильной ситуации на Донбассе

В воинской части рассказали, что украинский защитник родился 21 июля 1999 года, был родом из Краматорска. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Отмечается, что у него осталась мама Анна и отец Евгений, а также любимая девушка.

Сослуживцы называли его "Гера". По словам побратима с позывным "Матрос", Валерий был всегда на позитиве. На момент ранения собрат был рядом и пытался спасти военного, впрочем, смерть наступила практически мгновенно.

"С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне. Валера мечтал идти в армию давно, но хотел закончить учебу. Знаю, что у него была любимая девушка – показывал ее фото в телефоне", — рассказал собрат с позывным "Матрос".

Сержант роты, в которой служил погибший, добавил, что Валерий был трудолюбивым и умным парнем.

"Всегда приходил на помощь своим собратьям. Занимался спортом – поднимал гири. Это была его первая ротация в ООС", – говорит Виталий.

В воинской части выразили соболезнования родным погибшего украинского защитника.

Читайте также: