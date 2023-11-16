Был в форме ВСУ: украинские бойцы взяли в плен оккупанта, которого покинули "свои"

Бойцы бригады "Стальная граница" Гвардии наступления взяли в плен российского разведчика, который был в форме ВСУ.

Российский оккупант-разведчик попал в украинский плен после того, как его "собраться" покинули его раненого на территории, подконтрольной ВСУ.

Об этом рассказывают в МВД Украины.

Как выяснилось, 38-летний оккупант работал слесарем-ремонтником, но в октябре 2022 года его мобилизовали. Сначала он попал в танковую бригаду, строил укрепление на границе РФ с Украиной в Курской области.

Впоследствии, его перебросили в разведывательное подразделение, переодели в военную форму, похожую на образец украинского войска, и отправили проводить разведывательно-штурмовые действия. Там оккупанты натолкнулись на минно-взрывное заграждение. После подрыва "собратья" покинули "товарища".

Бойцы пограничной бригады "Стальная граница" эвакуировали раненого захватчика с поля боя и оказали первую медицинскую помощь. Теперь горе-разведчик пополнит обменный фонд.

Украинские бойцы взяли в плен оккупанта в форме ВСУ

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска рассказал, что оккупанты, которым удалось не погибнуть, без дела не сидят. Они работают, в основном они занимаются обработкой дерева.

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