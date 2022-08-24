Был в кабинете Пушилина: пропагандисты заявили, что спикер Госдумы РФ чуть не попал под обстрел в Донецке

Во временно оккупированном Донецке едва не попал под обстрел спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Он якобы перед обстрелом находился в кабинете главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на источники.

Пропагандисты утверждают, что 23 августа якобы ракета прилетела в кабинет Пушилина. Там за несколько минут до обстрелов находился спикер Госдумы РФ Володин и другие члены российской делегации, однако они якобы успели покинуть сооружение к моменту обстрела.

Напомним, во вторник, 23 августа, в Донецке "прилетело" в "администрацию" Дениса Пушилина. Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты инсценировали этот "удар". Таким образом, они хотят оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

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